Всі київські автовокзали продали з аукціону

У Фонді державного майна України від 4 березня провели аукціон з продажу АТ “Киевпасссервис”, на балансі якого центральний автовокзал і п’ять автостанцій в Києві, а також 18 автостанцій та вокзалів в Київській області.

Про це у середу, 4 березня, повідомила прес-служба ФДМ.

За інформацією прес-служби, об’єкт буде переданий новому власнику за 230 мільйонів 897 тисяч 987 гривень. В аукціоні взяли участь три учасники, а ціна продажу підприємства зросла на 18%. Варто зазначити, що у власності “Київпассервіс” знаходяться автостанції “Дачна”, “Дарниця”, “Поділ”, “Полісся”, “Південна” і центральний автовокзал у Києві, і ще 18 автостанцій та вокзалів в Київській області. Раніше сім вокзалів України вирішили передати в концесію на 20 років.

Серед них – центральний у Києві. До кінця року чотири українських аеропорту планують передати в концесію.