Головна новина про коронавирусе, — Комаровський

Що робити у випадку епідемії? Найпростіші основи профілактики.

На сьогоднішній день розповідати про події у всіх країнах, де трапився коронавірус, практично неможливо, вірус переможно крокує по світу. Але в Китаї реально відступає. І ця новина є найголовнішою.

Завдяки чому ми приблизно можемо оцінити, скільки часу проходить з моменту, як інфекція набирає свої обороти, а потім поступово починає знижуватися. Природно, це відбувається, коли всі сили держави спрямовані на боротьбу з вірусом. Швидше за все, у країнах, де не буде такої активності, все розтягнеться на місяць і довше. Проте в Китаї, і це важливо, вже не тільки в провінції Хубей, але і по всій країні, вже дев’ять днів підряд кількість тих, хто одужує, перевищує кількість тих, хто хворіє. За оцінками китайських товаришів, пік епідемії у них пройдено.

Китайці навіть встигли налагодити в такому виробництві маски, що тепер готові ділитися ними. Близько 25 000 масок передані південнокорейському місті Тегу, а 250 000 — відлетіли в Тегеран.

Оскільки вірус був виявлений в Бразилії і в Новій Зеландії, можна констатувати, що не залишилося жодного континенту, крім Антарктиди, вільного від коронавіруса. Ворог реально біля воріт. У Литві, Білорусі, Естонії та Румунії — вже зафіксовані випадки коронавіруса. Служби спрацювали, діагноз встановлений, люди ізольовані, ті, хто контактував з ними, теж в карантині.

До речі, з приводу ізоляції контактних смішні новини прийшли з Кіпру. Там, як втім, і в усьому світі, ні одне село не виявила бажання прийняти у себе людей на обсервації, тому президент запропонував використовувати для обсервації свою літню резиденцію в горах. Ще одна цікава новина прилетіла з Сінгапуру, де всі урядові чиновники відмовилися від зарплати на користь тих, хто на передньому краї боротьби з вірусом, зрозуміло, мова про медпрацівників. А в самому Китаї різко знизили прибутковий податок для підприємств, щоб людям легше було пережити падіння економіки, пов’язане з коронавірусом.

Згадав ще про один цікавий випадок, пов’язаний з ізоляцією контактних. Нещодавно президент Монголії з делегацією відвідав КНР. Вони першими відвідали Пекін після початку епідемії в країні, по поверненню на батьківщину, президент, прем’єр і весь колектив перебувають в ізоляції. За ними будуть спостерігати два тижні.

Хотів би звернути увагу на терміни ізоляції та інкубаційний період. Навколо цієї теми чимало розмов, оскільки з’явилося припущення, що 14 днів мало і потрібні 28.

Люди, проаналізуйте ситуацію самі. На сьогоднішній день величезна кількість випадків, коли встановлюється діагноз коронавирусной інфекції, але взагалі незрозуміло, звідки чоловік взяв цей вірус. Наприклад, є хтось, хто каже — у мене був контакт 28 днів назад, робиться висновок, що інкубаційний період потрібен 28 днів. Але що якщо ця людина взагалі не був у контакті? Тоді який інкубаційний період? Нескінченний? Тобто, коли людина 28 днів назад контактував з кимось, а потім захворів, то, швидше всього, у цьому проміжку він теж з ким контактував, просто це не змогли встановити.

Тому, що б там не говорили про тривалості інкубаційного періоду, в усьому світі термін ізоляції контактних — два тижні. І за межі цієї цифри ніхто не намагається поширюватися. До речі, американський флот вводить ізоляцію для всіх своїх кораблів, які заходили в який-небудь порт на Тихому океані.

Зупинюся також на цікаві факти, які характеризують інтенсивність обстеження і встановлення діагнозу. У багатьох повинні відкритися очі на реальну статистику. Ось дивіться: Південна Корея. Інфікованих — 4 812 осіб. Загиблих — 28. Це високорозвинена країна, яка обстежує всіх, хто ворушиться, і у якої немає проблем з тест-системою. Тому там така пропорція (відсоток порахуйте самі приблизно). Інший приклад. І зовсім інша країна. Іран. Захворіли 1507, загинули 66 людей. А тут, який відсоток? Тепер зрозуміло, так? В одних умовах обстежують набагато більше людей і ставлять діагноз особам з дуже легкими формами захворювання. В інших — виявляють лише вже тяжкохворих.

Це я до чого? Коли в країні не виявлені випадки захворювання або їх мало, це говорить, можливо, не стільки про кількість постраждалих, скільки про якість тест-систем та про те, як їх використовують, кого реально обстежують. Чудес не буває.

Тому ми повинні розуміти, що ворог не тільки біля воріт.

Але що тішить? Ставлення до коронавирусной інфекції у всьому світі поступово змінюється — від паніки і криків люди переходять до конкретних питань: що робити, що можу зробити особисто я, що потрібно вимагати від уряду країни, щоб реально все це пережити?

Для початку хочу звернути увагу: скрізь, де вимовляють слово «загиблі», йдеться в основному про літніх людей з фоновою патологією легенів, серця, цукровий діабет. Зберігається тенденція того, що діти хворіють дуже легко чи не хворіють зовсім.

І ще один момент: коли виникає спалах якої-небудь інфекції (а я чудово пам’ятаю, як це було 10 років тому зі свинячим грипом), тут же, величезна кількість людей починають любити щеплення. Антипрививочники сидять як миші по норах, але всі репетують, коли ж буде вакцина, і купа шарлатанів намагаються грати на цьому і запевняють, мовляв, ось вже у них вакцина є і її можна купити.

Однак на даний момент вже є кілька десятків випадків повторного захворювання коронавирусной інфекцією. Людина захворіла, одужав, виписався і знову захворів. То вірус продовжує змінюватися, адаптуватися, пристосовуватися до людської популяції. Виходячи з цього, незрозуміло, яким буде вірус, з яким ми маємо справу зараз, через півтора року. Тому ефективність вакцини вже зараз викликає сумнів.

І ще один момент: ви повинні розуміти, що оголосити про те, що у тебе є вакцина, може хто завгодно. І вона дійсно може бути десь в пробірці і в лабораторії, але для того, щоб вона потрапила до людей, вакцина повинна пройти три фази клінічних випробувань, і на це ніяк не може піти менше, ніж рік-півтора. Змиріться з тим, що в найближчий рік вакцини не буде. Якщо ви чуєте десь, що є вже вакцина, просто поцікавтеся: а яка фаза випробувань. Якщо третя — тоді нормально. Клінічні випробування з першою-другою фазою рідше всього доходять безпосередньо до пацієнта.

Оскільки коронавірусна інфекція з загальнотеоретичної проблеми, яка була десь в Китаї, перетворилася для нас в абсолютно реальну, виникають питання, на які я хотів би дати зараз відповідь.

Може коронавірус мутувати у більш важкі форми, ставши загрозою для всіх людей?

Це вкрай малоймовірно. Якщо вірус мутує в більш важкі форми, то людина, до якої потрапив вірус — гине. А значить, вірус більше не може поширюватися. Загальна тенденція подібних вірусів навпаки — вони стають все легше і легше. Чим легше форма хвороби, тим активніше людина її поширює.

Може шарфик чи хустка на обличчі бути заміною маски?

Зараз поширюється стаття про те, що нібито вірус дуже великий, тому його маска затримує. Хлопці, смішно такі речі читати!

Маска покликана зупинити соплі і слюні хворої людини. Повітря, яке ви вдихаєте (і вірус, якщо він знаходиться в цьому потоці), маска зупинити не може. Природно, якщо хтось на вас безпосередньо кашляє або видихає, то маска зможе захистити від частини слизу. Але не більше того.

Коли кожна людина розглядається як потенційне джерело вірусу, влади можуть вимагати від усіх ходити в масках, оскільки незрозуміло, хто хворий, а хто здоровий. Але якщо поодинокі випадки захворювання, то на вулиці, принаймні, знаходиться в масці безглуздо. Звичайно, якщо ви в переповненому вагоні метро зіткнулися з ким-то ніс у ніс, і поняття не маєте, хвора людина чи ні, то маска на вас заспокоїть. Але тоді той, хто без маски — буде підозрілим.

Інше питання — медпрацівники. У них дійсно особливий вид маски — спеціально фільтруючі респіратори, які мають можливість зупинити частинки вірусу, але це особливий клас FFP2 і FFP3.

Чи можу я заразитися людиною в масці, просто подихавши з ним одним повітрям?

Якщо ви довгий час знаходитеся в замкнутому задушливому просторі, то, звичайно, можете. Тому що хворий чоловік постійно видихає вірусні частинки в повітря. Якщо повітря замкнутий, ви знаходитеся в одній камері, в одній кімнаті, де немає вентиляції, звичайно, концентрація в повітрі досягне такої кількості, що ви можете захворіти. Але якщо є відкрита кватирка, якщо є повітрообмін, то ви не захворієте.

Допоможуть старі методи захисту — такі, як оксолінова мазь, соляні розчини і полоскалки для горла?

Будь-які противірусні засоби не мають ніякого відношення до профілактики коронавирусной інфекції. Все це не працює. Полоскання горла і зволоження горла за допомогою сольових розчинів — підтримує місцевий імунітет. І це реальна ефективна міра профілактики. Повернулися в будинок після перебування там, де багато людей, — однозначно потрібно полоснути рот, не завадить.

Що робити у випадку епідемії?

Найпростіші основи профілактики.

Джерело вірусу — людина і тільки людина. Якщо на вас не будуть кашляти люди, вам ніде взяти коронавірус, так само, як і грип. Чим менше людей, тим менше шансів захворіти. Тому зайвий раз пройтися пішки, не піти в супермаркет, чи не піти в поліклініку, а поговорити з лікарем по телефону — це мудро. Працювати з дому — мудро. Якщо ви керівник і можете частина співробітників відпустити працювати по домівках — це мудро. Попередьте всіх — не потрібно геройствувати і приходити з соплями на роботу. Зберігайте дистанцію з іншими людьми мінімум півтора-два метри.

Всім, хто працює в супермаркетах, банках, готелях — там, де постійно контактують з людьми — нескладно зробити так, щоб між вами і тим, хто прийшов за консультацією або товаром, була відстань хоча б півтора метра.

Головний шлях передачі інфекції — це руки. Нам страшенно пощастило, що в Китаї не існує такої традиції, як вітатися за руку.

Тому пам’ятайте кожен раз, коли людина кашлянув і поправив маску, його рука — це потужний розповсюджувач інфекції. Якщо він взявся за дверну ручку або потискує вам руку — можете інфікуватися. Кашляйте або чхайте на лікоть або ж у спеціальні серветки, а потім викидайте їх. Протирайте руки спеціальними антибактеріальними засобами. Перестаньте вітатися за руку. Всім начальникам рекомендую ввести наказ — припинити рукостискання до 1 травня. Користуйтеся кредитними картками. Паперові гроші — одне з джерел поширення вірусу. Замовляйте по можливості товари онлайн. Підчепити вірус під час прогулянки — нереально. Дихайте повними грудьми, якщо поруч нікого немає. Не треба ось цього показушного ходіння в масці.

Але якщо вийшли на прогулянку — ніяких розважальних центрів і театрів. Потерпіть поки.

Ще раз нагадую про місцевому імунітеті. Наше найважливіше завдання — не допустити пересихання слизових оболонок. Підтримуйте параметри температури і вологості в приміщенні. Оптимальна температура повинна бути близько 20 градусів, вологість — 40-70%. Контролюйте термометром і гидрометром.

Суворо контролюйте роботу дитячих установ і шкіл. Діти повинні гуляти мінімум чотири години на день. Все, що може бути відкрито, має бути відкрито. Повітрообмін — чи не самий ефективний спосіб профілактики інфекції.

Якщо в дитячому саду все закрито, якщо там душно, що нічим дихати — скандальте, це життя та здоров’я ваших дітей. Діти насправді практично не хворіють коронавірусом, але в таких умовах вони можуть підхопити інші віруси.

Зволожуйте носа сольовими розчинами. Якщо дорого купувати, використовуйте найпростіший рецепт — чайна ложка звичайної кухонної солі на літр кип’яченої води. Капайте в ніс, полощіть цим розчином горло. Це дуже допомагає. Ще раз прошу зрозуміти і прийняти — коронавірус в переважній більшості випадків протікає легко. Однак він реально небезпечний для літніх людей. Особливо старше 70 років. Великий відсоток загиблих — це люди старше 70 років. У нас, до речі, дуже малий відсоток активно мігрують по містам подорожуючих пенсіонерів. Тому у нас як для пенсіонерів, так і для коронавіруса не дуже хороші умови.

Які перші симптоми?

Це не соплі, це температура, сухий кашель і утруднене дихання. Але при перших симптомах не потрібно відразу бігти в поліклініку. Перше, що потрібно зробити — ізолюватися. Нікуди не виходьте. Зателефонуйте до лікаря. Обговоріть з ним ситуацію. Головне — літрами пийте рідину, підтримуйте оптимальні параметри температури і вологості. При таких умовах організм молодої людини справитися з інфекцією сам по собі. Якщо ж людина немолода, у нього є патології, то йому повинні допомогти медпрацівники. Треба до них звертатись.

До речі, в усьому світі величезна кількість людей таки піддав себе самоізоляції. В усьому світі величезний зростання онлайн-продажів настільних ігор. Один з найвідоміших порносайтів жителям постраждалих регіонів в Італії навіть надав безкоштовний доступ до своїх послуг — мовляв, сидіть вдома і розмножуйтеся.

Оптимізм — головний спосіб перемоги над коронавірусом.

Євген Комаровський