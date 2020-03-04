ВАКС закрив справу про декларації харківського судді

ВАКС закрив кримінальне провадження проти судді Харківської області, яка не задекларувала користування майном на 3,7 млн гривень, з-за завершення строків давності. Про це повідомляє прес-служба ВАКС в Facebook.

У жовтні 2019 року у Вищий антикорупційного суду надійшло кримінальне провадження по обвинуваченню судді Харківської області в декларування недостовірної інформації. Зокрема, за версією САП, суддя звинувачувалася в тому, що не внесла в декларацію за 2015 рік користування рухомим і нерухомим майном, яке перебувало у власності інших осіб, загальною вартістю 3,7 млн гривень. Мова йде про суддю господарського суду Харківської області Ірину Попович.

Термін давності за вказаною справі закінчився 27 жовтня минулого року, тобто Вищий антикорсуд отримав справу за 11 днів до закінчення термінів давності.

До цього, починаючи з 30 жовтня 2018 року, справу за обвинуваченням судді перебувала на розгляді в місцевому суді. У зазначеній справі було призначено 5 судових засідань, але фактично проведено лише 2.

В кінці лютого поточного року ВАКС закрив провадження по обвинуваченню судді у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до відповідальності.