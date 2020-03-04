У Раді сьогодні не звільнять Рябошапку. Нардепи збирають голоси, щоб зробити це завтра

У Верховній Раді нардепи від фракції «Слуги народу» вже збирають підписи на підтримку проведення позачергової сесії парламенту у четвер, 5 березня, о 18:30. На ній має розглядатися питання про відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Очікувалося, що сьогодні ввечері, 4 березня, на своєму позачерговому засіданні Верховна Рада вирішуватиме долю генерального прокурора. Проте, це відбудеться, судячи з усього, завтра. При цьому вони вже зібрали 227 підписів за відставку Рябошапки. Також нам стало відомо, що за відставку Руслана Рябошапки, є голоси депутатів від усіх фракцій, окрім «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

Про те, Рябошапку сьогодні навряд чи звільнять, Telegram-каналу PavlovskyNews заявив нардеп від «Слуги народу» Олександр Качура.

Він підтвердив, що за відставку Руслана Рябошапки вже є 227 голосів. Причому підтримка є і з боку інших партій. Однак повинні завершиться процедури, тому звільнення глави ГПУ сьогодні малоймовірно.

«Причиною того, що народилася ця постанова стали невиправдані надії суспільства та представників правлячої партії на генерального прокурора. У нього лежали готові підозри, які йому залишалося тільки підписати, але він цього не зробив», — уточнив Качура. Він пояснив, що мова йде про притягнення до відповідальності топ-чиновників.

Відео: t.me