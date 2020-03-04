AliExpress попередила про можливі затримки замовлень з-за коронавіруса

Китайська торгова інтернет-майданчик AliExpress повідомила про можливі затримки в постачаннях замовлень покупців з-за загострення ситуації з коронавірусом. Про це компанія написала в соцмережах.

«Ми докладаємо всіх зусиль, щоб доставити ваші посилки, але з-за коронавіруса можуть бути деякі затримки», — йдеться в заяві AliExpress.

При цьому в компанії додали, що ВООЗ вважає самі посилки безпечними, проте в деяких випадках на обробку замовлень йде більше часу.

AliExpress також опублікувала ролик, в якому показано, як посилки проходять дезінфекцію.