AliExpress попередила про можливі затримки замовлень з-за коронавіруса

Китайська торгова інтернет-майданчик AliExpress повідомила про можливі затримки в постачаннях замовлень покупців з-за загострення ситуації з коронавірусом. Про це компанія написала в соцмережах.
«Ми докладаємо всіх зусиль, щоб доставити ваші посилки, але з-за коронавіруса можуть бути деякі затримки», — йдеться в заяві AliExpress.
При цьому в компанії додали, що ВООЗ вважає самі посилки безпечними, проте в деяких випадках на обробку замовлень йде більше часу.
AliExpress також опублікувала ролик, в якому показано, як посилки проходять дезінфекцію.
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