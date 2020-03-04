Скалецька: Сподіваюся, моєму наступнику дадуть час на реформи

«Для того, щоб провести фундаментальні зміни в системі охорони здоров’я, потрібно більше часу, ніж півроку.

Сподіваюся, що моїм наступником дадуть це час», — таку заяву зробила Зоряна Скалецька в Facebook після того, як Верховна Рада відправила у відставку Кабмін, в якому вона була міністром охорони здоров’я.

Скалецька заявила, що вона в будь-якому статусі залишиться адвокатом медичної реформи.

«Я багато років працювала над цією реформою до призначення міністром і продовжу роботу в цій галузі в якості експерта», — сказала вона.

Екс-міністр зазначила, що «не буває безболісних реформ, так само, як і реформ, які дають миттєвий результат»: Україна повинна пройти цей шлях. В іншому випадку ми ризикуємо втратити медичну галузь як таку і наших професіоналів».

Як відомо, парламент за ініціативою президента Володимира Зеленського 353 голосами відправив у відставку уряд Олексія Гончарука. Президент подякував Скалецкую за те, що вона «залишилась з людьми» у Нових Санжарах в критичний момент.