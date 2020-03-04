Троє жителів Київщини переробляли зброю в бойове і продавали в інтернеті, — СБУ

Служба безпеки України викрила і блокувала в Києві діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалася на нелегальному виготовленні та збуті засобів ураження.

За даними слідства, група, до складу якої входило троє жителів Київщини, налагодила переробку зброї, у тому числі застарілих зразків, для приведення їх у бойовий стан, інформує прес-службу СБУ. Майстерні по виготовленню засобів ураження фігуранти облаштували у виробничому приміщенні за місцем роботи і вдома двох учасників угруповання.

Через спеціалізовані інтернет-платформи вони пропонували клієнтам готовий товар, який замовники отримували поштою.

Співробітники СБУ задокументували факти незаконної реалізації 6 пістолетів ПМ і пістолета-кулемета.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів вилучено 10 пістолетів і револьверів, два пістолети-кулемети, одна гвинтівка, велику кількість комплектуючих до вогнепальної зброї (заготовки ударно-спускового механізму, стовбура, пружини, руків’я, гільзи, кулі) і більше 1000 патронів.

Правоохоронці затримали учасників угруповання згідно ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз вирішується питання про оголошення фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи проводились спільно з Подільським управлінням поліції Головного управління Національної поліції р. в Києві.