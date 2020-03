Блумберг відмовився від подальшої боротьби за пост президента США і підтримав Байдена

Колишній мер Нью-Йорка, мільярдер Майк Блумберг оголосив про вихід з президентських перегонів і про свою підтримку іншого кандидата від Демократичної партії — Джо Байдена.

Про це повідомляє Медуза.

«Я завжди вірив, що перемога над Дональдом Трампом починається з того, щоб об’єднатися навколо кандидата, який найкраще впорається з цим завданням. Після вчорашнього голосування очевидно, що цей кандидат — мій друг і великий американець Джо Байден», — заявив Блумберг.

Трамп заявив, що Блумберг заощадив би мільярд доларів, якщо б не брав участь у президентських перегонах.

«Тепер він буде вкладати гроші в кампанію Сонного Джо (Так Дональд Трамп називає Джо Байдена — ред.), сподіваючись зберегти обличчя. Це не спрацює!», — написав Трамп у своєму Twitter.

Mini Mike Bloomberg just “quit” the race for President. I could have told him long ago that he didn’t have what it takes, and he would have saved himself a billion dollars, the real cost. Now he will pour money into Sleepy joe’s campaign, hoping to save face. It won’t work!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2020

Про вихід з президентської гонки Блумберг оголосив на наступний день після «супервівторка», коли праймеріз демократів пройшли відразу в 14 штатах. У 10 штатах перемогу здобув Джо Байден. Блумберг, який витратив на рекламну кампанію близько півмільярда доларів, майже ніде не зміг стати навіть третім.