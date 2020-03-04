На Донбасі поранені четверо українських військових

Упродовж поточної доби, 4 березня, збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок чого четверо українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднання єднаних сил.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Усі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме: поруч з Кримським – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; двічі неподалік Оріхового – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 11 мін та 6 мін з міномету калібру 82 мм; поблизу Миронівського – з 82-мм міномету – 4 міни; в районі населеного пункту Шумі – зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив 6 пострілів.

Внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці Об’єднання єднаних сил дістали поранення.