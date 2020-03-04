Олексій Гончарук: пляма зникає феноменальною бездарності — політолог

У нас занадто багато «плям» на тілі державності. Виразкові, гнійні, жлобські, просто потворні, даремні, ниючі, безмежні.

І ось всі ці плями, які ми явно через непорозуміння називаємо «топ-менеджерами», постійно спотворюють наше тіло, роблячи його неконкурентним і огидним. Така суть. І так, згоден, нам поки сильно не щастить з менеджерами)…

Такі оцінки висловив сьогодні у Фейсбуці політолог Михайло Подоляк.

Гончарук — всього лише одне з таких плям. Пляма, яке принесло в наш паноптикум кілька своєрідних рис. Ключові з яких — демонстративний інфантилізм, яким можна хизуватися і абсолютна недієздатність, яку можна рясно оплачувати).

Гончарук, як це ні парадоксально, закінчений образ і цілісний. І дуже «пояснювальний». Отримавши такого прем’єра, ми самі собі несподівано відповіли на найважливіше питання буття — «чому ми завжди в глибокій дупі за всіма напрямами?»

Тому що… Гончарук. Фанфаронистый хлопчик без освіти, але з надмірними класичними амбіціями дурня. Адже тільки записної тупиця щиро вірить, що він все може і все знає)…

У старому радянському фільмі Елема Клімова «Ласкаво просимо, або Стороннім вхід заборонено» є приголомшливий епізодичний персонаж хлопчика, який завжди невпопад запитує «а що ви тут робите?»

Ось цей хлопчик — непотрібний, неприкаяний, даремний і всіх дратівливий — реінкарнував у нас в Гончарука).

Олексій Валерійович — непрофесійний, не системен, не карьерен, надзвичайно поверхневий і зовсім безвільна. Боягузливий сільський нарцис, який схопив бика за відсутнє вим’я).

Втім, Гончарук саме такий, яким і має бути людина, завжди проживав у кого-то за пазухою в «громадської організації».

Так чи інакше, Гончарук зовсім не керував процесами. Він у них просто не розбирається.

Він категорично не розуміє, як влаштовано управління, що таке бюрократія і як проходять по вертикалі рішення.

Він зовсім не міг формулювати зміст і завдання.

І навіть його найдурніші pr-чаювання з звітами викликали сміх. Тому що все це було дуже інфантильно.

Ось, до речі, ключове — всі ці громадські діячі-презентологи, які стали міністрами, навіть елементарні комунікації організувати не можуть. Тому що порожні…

Гончарук не мав своєї команди. І не міг мати. Тому що не здатний». Або «не придатний». Або «я просто прийшов пересидіти».

Він незмінно викликав роздратування своєю незграбністю, дурістю і юнацьким запалом. А єдине, чим запам’ятається «Кабмін Гончарука», це запаморочливими нарахуваннями собі зарплат і премій.

Нереально завищені амбіції, хворобливе сприйняття самих себе і неготовність реально працювати. На жаль, ось ці «переваги» і відрізняють нове покоління наших управлінців…

Чи буде наступний Кабмін краще? Звичайно, немає. Тому що час «корисних ідіотів» ще не закінчилося.

А значить, це буде просто друга спроба увійти в ту саму річку безграмотних неофітів в якості «відповідальних топів»)…