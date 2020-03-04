Олексій Чернишов став новим міністром розвитку громад і територій: що про нього відомо

Верховна Рада України проголосувала за призначення Олексія Чернишова на посаду міністра розвитку громад і територій України.

На цьому посту Він замінив Дениса Шмигаля, який в свою чергу очолив український уряд.

За призначення нового Кабміну, в тому числі голову Мінрегіон, проголосували 277 народних депутатів

Що відомо про нового міністра:

Чернишов народився в Харкові 4 вересня 1977 року. Вищу освіту він здобув у Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія» та Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого.

У Верховній Раді V, VI і VII скликань Чернишов був помічником-консультантом народного депутата Олександра Фельдмана.

Олексій Чернишов є засновником двох інвестиційних компаній: Eastgate Development і VI2 Partners. Остання в 2017 році придбала частку акцій мережі супермаркетів «Фуршет».

20 жовтня 2019 року Кабінет міністрів України затвердив Чернишова на посаді керівника Київської обласної державної адміністрації. Відповідний указ президент підписав через тиждень, 28 жовтня 2019 року.

У своїй декларації за 2019 рік Олексій Чернишов серед іншого зазначив одинадцять наручних годинників, частина з яких записано на його дружину, а також 2 249 755 гривень доходу, отриманого від діяльності компанії VI2 Partners GmbH і 185,9 тис. грн зарплати за основним місцем роботи.

Нагадаємо, що процес формування нового Кабінету міністрів зіткнувся з низкою складнощів. Так, Олег Коростельов, Роман Жуковський і Тимофій Милованов відмовилися зайняти пости в уряді.

Також стало відомо, що пропозицію Івану Плачкову зайняти пост глави Мінфіну виявилося інформаційним вкиданням. А ось міністра культури, молоді і спорту Володимира Бородянського замінив Вадим Гутцайт.