Олексій Чернишов став новим міністром розвитку громад і територій: що про нього відомо

Верховна Рада України проголосувала за призначення Олексія Чернишова на посаду міністра розвитку громад і територій України.
На цьому посту Він замінив Дениса Шмигаля, який в свою чергу очолив український уряд.
За призначення нового Кабміну, в тому числі голову Мінрегіон, проголосували 277 народних депутатів
Що відомо про нового міністра:
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Чернишов народився в Харкові 4 вересня 1977 року. Вищу освіту він здобув у Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія» та Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого.
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У Верховній Раді V, VI і VII скликань Чернишов був помічником-консультантом народного депутата Олександра Фельдмана.
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Олексій Чернишов є засновником двох інвестиційних компаній: Eastgate Development і VI2 Partners. Остання в 2017 році придбала частку акцій мережі супермаркетів «Фуршет».
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20 жовтня 2019 року Кабінет міністрів України затвердив Чернишова на посаді керівника Київської обласної державної адміністрації. Відповідний указ президент підписав через тиждень, 28 жовтня 2019 року.
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У своїй декларації за 2019 рік Олексій Чернишов серед іншого зазначив одинадцять наручних годинників, частина з яких записано на його дружину, а також 2 249 755 гривень доходу, отриманого від діяльності компанії
VI2 Partners GmbH і 185,9 тис. грн зарплати за основним місцем роботи.
Нагадаємо, що процес формування нового Кабінету міністрів зіткнувся з низкою складнощів. Так, Олег Коростельов, Роман Жуковський і Тимофій Милованов відмовилися зайняти пости в уряді.
Також стало відомо, що пропозицію Івану Плачкову зайняти пост глави Мінфіну виявилося інформаційним вкиданням. А ось міністра культури, молоді і спорту Володимира Бородянського замінив Вадим Гутцайт.