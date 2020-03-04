«Пушилин заробляє на всьому»: блогер розповів, як «глава ДНР» наживається на бойовиках

Росія, призначаючи «глав ЛДНР» виділяє нібито, божевільні субвенції для розвитку «народу Донбасу», але при цьому збирає данину, так звані відсотки зі своїх маріонеток.

Про це у своєму блозі на «Обозревателе» пише донецький блогер Денис Черкасов.

За його словами, чинний глава» «ДНР» Денис Пушилин заробляє на всьому. Черкасов пише, що «лідер республіки» не шкодує навіть «захисників республіки»:

Після захоплення НВФ українських підприємств, вони почали працювати „на бюджет республіки“. Є така ТОВ „ІЛОР“, яка постачає продукти харчування „військові частини ДНР“. Все було б нормально, якби не те, що ціна продажу перевищує в рази в порівнянні із середньою ціною в „національному супермаркеті“. Для порівняння у першому республіканському супермаркеті“ ціна однієї банки тушонки — 85,40 руб., а для „військових“ 217,20 руб. Для Гармата його „захисники“ всього лише гарматне м’ясо, їх не шкода. Тим більше, що він добре на них заробляє, контролюючи і кришуючи в „державі“ все, що пов’язано з гуманітаркою і продуктами харчування».