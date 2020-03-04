Пролонгація контракту з Андрієм Коболевым зривається через рішення Верховного суду

Про те, як під шум урядових перестановок провалився план перепризначення глави “Нафтогазу України”, пише обозреватель “ОЛІГАРХА” Володимир Комаров в статті “Коболєв піде за Гончаруком?.

Днями була опублікована порядок денний запланованого на 16 березня засідання наглядової ради компанії, головним пунктом якого значився розгляд питання про пролонгацію контракту з нинішнім главою «Нафтогазу» Андрієм Коболевым.

“Відносини з Коболевым планується оформити шляхом підписання додаткової угоди до контракту», – відзначає автор матеріалу. – Мова йде про контракт від 25 березня 2014 р., з якого і почався його кар’єрний зліт. Спочатку цей договір був п’ятирічним (діяв до 25 березня 2019 р.), і підписував його Андрій Коболєв з урядом. Але на початку минулого року спостережна рада НАК «Нафтогаз України» на початку минулого року вирішив продовжити контракт з Андрієм Коболевым на рік – до 22 березня 2020-го. А зараз, коли наближається ця дата була намічена ще одна пролонгація”.

“Організаторам цього процесу потрібно віддати належне, – пише Володимир Комаров. – Головним чином, тому що питання переукладання договору з Коболевым було намічено розглянути як раз в період перезавантаження Кабміну, коли у владі нікому немає справи навіть до такої великої компанії як “Нафтогаз””.

Але, як повідомляє журналіст, “урядові юристи приготували багаторічному голові НАК сюрприз. Буквально вчора, 3 березня, Верховний суд скасував рішення столичного Окружного адмінсуду, і тим самим відновив у силі постанову уряду №226″.

Справа в тому, що ще навесні минулого року підконтрольна «Нафтогазу» «Федерація роботодавців нафтогазової галузі» домоглася від Окружного адміністративного суду Києва рішення про зупинення дії постанови Кабміну №226 від 6 березня 2019 р., яким були внесені корективи до Статуту «Нафтогазу України». А восени 2019-го цю постанову взагалі було скасовано.

“Таким чином, тоді була скасована маленька корпоративна революція Володимира Гройсмана, яку він затіяв зазначеними змінами до Статуту НАК, наделявшими уряд (замість спостережної ради) функцією щодо обрання або припинення повноважень голови і членів правління “Нафтогазу””, – нагадує автор статті.

Але тепер ситуація змінилася.

“З учорашнього дня Кабмін знову має можливість вершити долю глави “Нафтогазу України”, а це точно не входило в плани Коболєва, якому за півроку президентства Володимира Зеленського так і не вдалося інтегруватися в нову команд”, – підсумовує Володимир Комаров.