Арахамія: «Слуга народу» одноголосно «за» Ионушаса на посаді генпрокурора

У разі, якщо кандидатом на посаду глави Офісу генпрокурора стане нардеп пропрезидентської фракції «Слуга народу» Сергій Іонушас, то політсила таке кадрове рішення підтримає.

Про це заявив голова фракції «СН» Давид Арахамія, передає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, заміну Руслану Рябошапке нардепи будуть шукати спільно з Офісом президента, але що стосується ймовірної кандидатури Ионушаса, то у фракції – «одноголосна позиція була висловлена поза чергою».

За даними Арахамии, названого парламентарія підтримує безліч людей.

«Дуже багато людей підтримують нашого колегу. Я не знаю, буде він кандидатом, але, якщо він ним стане — у нього точно будуть голоси», — сказав він.

Сергій Іонушас — заступник голови парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності та колишній юрист студії «95 квартал», займався авторськими правами їхнього продукту.

Нагадаємо, за відставку Рябошапки зібрано 227 підписів. Комітет відправив до парламенту постанову про недовіру голові ОГП. Сам чиновник впевнений, що бажання його звільнити пов’язано з принциповою позицією його відомства, підступами олігархів і кримінальними справами про «Укрнафті». Про те, що Іонушас може перейти на роботу ОГП ЗМІ повідомляли ще з вересня минулого року, щоправда тоді йому пророкували місце першого заступника генпрокурора.