У разі масового зараження коронавірусом госпіталізація українцям буде не потрібна — Моз

80% інфікованих переносять коронавірус COVID-19 в легкій формі, а його лікування зазвичай відбувається симптоматично. При цьому спеціальні медичні маски лікарі радять використовувати, якщо людина вже захворіла.

Про це у середу, 4 березня, розповів представник Всесвітньої організації охорони здоров’я Ярно Хабіхт і заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу у прес-залі Кабміну України.

«Не повинно бути ніякої стигматизації людей за будь-якими ознаками, в тому числі за наявності хвороби. Самоізоляція в будинку є безпечною. Це соціальна відповідальність кожного з нас, коли люди не виходять на вулицю, не відвідують громадські місця», — заявив Ляшко.

Також представник відомства зазначив, що не можна ізолювати всіх людей, які мали який-небудь контакт із зараженими коронавірусом — принаймні, до прояву у них симптомів.

«Ми не зможемо ізолювати всіх, це здорові люди, навіть якщо вони були контактними. Є чіткі алгоритми Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) від 27 лютого про те, кого потрібно ізолювати. Ці питання повинні вирішувати фахівці», — додав заступник міністра.

Ляшко додав, що ніякого особливого лікування хворих вірусом COVID-19 не існує, хворим надається симптоматичне лікування, якого в більшості випадків виявляється достатньо. Також, у разі масового зараження українців коронавірусом госпіталізація вже буде не потрібна, так як інфіковані зможуть лікуватися вдома.

У свою чергу представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт підкреслив: 80% випадків заражень коронавірусом проходять в легкій формі. Співробітник організації додав, що маски слід використовувати виключно за призначенням та у разі наявності симптомів хвороби.

Відео: YouTube/ КабМін