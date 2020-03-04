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Нацбанк: у 15 найбільших проблемщиків України увійшли держбанки, а також Альфа-Банк і ПУМБ

04.03.2020

Частка проблемних кредитів у банківській системі залишається на високому рівні — 48,4%, повідомляється в свіжому звіті Нацбанку.

Це, звичайно, не 60%, як було раніше, але і не безболісні 10%. У НБУ повідомили, що спочатку списку головних проблемщиків знаходяться держбанки (якщо не вважати два банки з капіталом РФ, які згортають баланси і йдуть з України). Що може означати тільки одне — що з держави знову будуть витягати гроші на збільшення капіталів, бюджетні гроші, яких і без того катастрофічно не вистачає.

Хоча зрозуміло, що додаткова капіталізація — крайня міра. У першу чергу потрібно працювати з портфелями неповернень.

Продавати активи, наприклад, корпорації «Богдан» колишнього президента Порошенко і повертати кредити Укрексімбанку, і за тим же принципом чистити портфель Ощадбанку та інших. Причому активно, адже неповернення обчислюються у сотнях мільярдів гривень.

Нацбанк опублікував список банків з найбільшими проблемами. Станом на лютий 2020 року, в 15-ку з найбільшою часткою непрацюючих активів увійшли:

  • Промінвестбанк — 97%;
  • Ощадбанк — 80,7%;
  • Приватбанк — 78,4%;
  • Банк Кредит Дніпро — 59,5%;
  • Ощадбанк — 56,1%;
  • Укрексімбанк — 54,9%
  • Альфа-Банк — 38%;
  • Ідея Банк — 33,5%;
  • А-Банк — 23,7%;
  • Універсал Банк — 20,2%;
  • Банк інвестицій та заощаджень — 19,7%;
  • Укргазбанк — 18,9%
  • ОТП Банк — 18,4%;
  • ПУМБ — 17,9%;
  • Мегабанк — 14,4%.

    • Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro

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