Нацбанк: у 15 найбільших проблемщиків України увійшли держбанки, а також Альфа-Банк і ПУМБ

Частка проблемних кредитів у банківській системі залишається на високому рівні — 48,4%, повідомляється в свіжому звіті Нацбанку.
Це, звичайно, не 60%, як було раніше, але і не безболісні 10%. У НБУ повідомили, що спочатку списку головних проблемщиків знаходяться держбанки (якщо не вважати два банки з капіталом РФ, які згортають баланси і йдуть з України). Що може означати тільки одне — що з держави знову будуть витягати гроші на збільшення капіталів, бюджетні гроші, яких і без того катастрофічно не вистачає.
Хоча зрозуміло, що додаткова капіталізація — крайня міра. У першу чергу потрібно працювати з портфелями неповернень.
Продавати активи, наприклад, корпорації «Богдан» колишнього президента Порошенко і повертати кредити Укрексімбанку, і за тим же принципом чистити портфель Ощадбанку та інших. Причому активно, адже неповернення обчислюються у сотнях мільярдів гривень.
Нацбанк опублікував список банків з найбільшими проблемами. Станом на лютий 2020 року, в 15-ку з найбільшою часткою непрацюючих активів увійшли:
Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro