Венедиктова звинуватила Рябошапку у блокуванні більш ніж тисячі справ

Тимчасово виконуюча обов’язки директора Державного бюро розслідувань Венедіктова Ірина заявила, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка не призначає процесуальних керівників на кримінальні справи.

Про це вона повідомила під час виступу на засіданні Верховної Ради України в середу, 4 березня.

За словами Венедиктової, правосуддя в Україні кульгає через відсутність процедури заочного засудження і блокування розслідувань виробництв внаслідок нестачі процесуальних керівників.

«Відсутність процедури заочного засудження осіб ускладнює притягнення до відповідальності осіб, які переховуються за межами держави або на окупованих територіях», — сказала директор ДБР.

Вона також звернула увагу на проблему надмірну бюрократизацію процедури досудового розслідування. Остання вимагає від слідчих погоджень майже будь-яких своїх дій з прокурорами, з-за чого витрачається даремно час і втрачаються докази.

«Організація роботи Офісу генпрокурора побудована таким чином, що в даний час більш ніж у тисячах виробництв ДБР не призначені процесуальні керівники і відповідно розслідування заблоковано. Але найстрашніше в цій ситуації, що генеральний прокурор заперечує цей факт», — зазначила Венедиктова.

Вона уточнила, що таких справ налічується 1272.