Коломойський, який захопив Центренерго, не є причиною відставки Гончарука

«Коломойський, який захопив держпідприємство Центренерго, не є справжньою причиною відставки Гончарука.

Це політичний маневр, остання карта, яку Гончарук спробує розміняти на вхід в політичну опозицію або пред’явити в якості виправдання перед донорами. Гончарук — це вже минуле. При цьому питання майбутнього Центренерго вже не до Гончаруку. І навіть не до майбутнього прем’єра як там його по імені. Це питання до президента.

В ході минулого прес-марафону на пряме запитання «Країни», а чи знає він, що підприємство захопила Бородата Бабуся, Зеленський заявив, що вперше чує, але розбереться. Пройшли місяці. Ну як, шановний президент, розібралися? Вже в темі або вже в частці? Або в темі і в частці одночасно? Дивіденди отримали? Чи відкладаєте на місцеві вибори? Читачі цікавляться».

Світлана Крюкова