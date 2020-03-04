Законопроект про всеукраїнський референдум винесли на громадське обговорення

На громадське обговорення винесено проект закону «Про всеукраїнський референдум». Пропозиції та зауваження до законопроекту приймаються до 18 березня 2020 року включно.
Про це повідомляє в мікроблозі Twitter прес-служба Верховної Ради.
Також стало відомо, що на підставі розпорядження голови Верховної Ради від 13 січня 2020 року №2 з метою підготовки пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України з питань народовладдя і безпосередньої демократії була створена спеціальна робоча група. Вона займеться розробкою проектів законів з питань народовладдя.
З текстом проекту закону про референдум можна ознайомитися на порталі парламенту.
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