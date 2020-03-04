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На Волині на хабарі «погорів» важливий митник

05.03.2020

На Волині оперативники Державного бюро розслідувань затримали за вимагання та отримання хабара в. о. начальника митного поста «Ковель» Волинської митниці Державної митної служби України.

Також був затриманий посередник, який діяв в інтересах жителя Волинської області.

За попередньою інформацією, чиновник митниці вимагав хабар у розмірі 12 240 доларів, а натомість «гарантував» відсутність перешкод у митному оформленні транспортних засобів.

Силовика з спільником затримали в момент одержання ним другої частини хабара у сумі 5 440 доларів.

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