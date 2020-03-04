«Коронавірус вбиває»: Макрон і Трамп об’єднали зусилля в боротьбі проти вірусу

Ситуація з китайським коронавірусом, який був зафіксований на території Китайської Народної Республіки в кінці грудня місяця минулого року, і в результаті поширення якого вже загинули тисячі людей, продовжує загострюватися.

Світові лідери, які раніше не вельми співпрацювали, тепер починають об’єднуватися для спільної боротьби з недугою. Зокрема, мова йде про президента Франції і США Макроне і Трампа відповідно.

Відомо, що французький лідер заявив про те, що його країна готова координувати наукові медичні та економічні відповіді в рамках головування США в «Групи семи». Таким чином, американський та французький лідери прийшли до обопільної згоди координувати дії з-за спалаху коронавирусной інфекції. Більш детально Макрон розповів у своєму пості в соціальній мережі «Твіттер». За словами останнього, у нього була чудова дискусія з Трампом.

У пості президента Франції говориться: «Ми повністю готові координувати наші наукові, медичні та економічні відповіді в рамках головування США в «Групи семи» у зв’язку зі спалахом коронавіруса».