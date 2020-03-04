«Коронавірус вражає світ»: Ізраїль негайно розширив список карантинних країн

Сьогодні питання поширення китайської коронавіруса по території всього світу є чи не самим основним питанням. Адже спостерігається така тенденція, що по всій Європі і інших країнах світу ця хвороба активно «косить» людей, а ліки, яке могло б на сто відсотків вилікувати хворого, поки немає ні в одній країні в світі.

Зокрема, сьогодні стало відомо, що ізраїльський уряд сьогодні, четвертого березня, в результаті розповсюдження коронавіруса постановило терміново внести в карантинний список туристів з ще п’яти країн Європи. У загальній складності таких країн вже стало сім, про що пише «Рейтерс». У матеріалі йдеться, що четвертого березня в список були включені Франція, Іспанія, Австрія, Німеччина, а також Швейцарія. А раніше до цього переліку були тільки Сінгапур, Італія, а також Китай.

Отже, всі люди, які з сьогоднішнього дня прибудуть в Ізраїль з цих країн, будуть ту ж поміщені під домашній карантин на термін до чотирнадцяти днів. Крім іншого, ізраїльське Міністерство охорони здоров’я закликало скасувати всі міжнародні конференції в Ізраїлі і заборонив проведення зборів понад 5 тисяч осіб. Загалом на території Ізраїлю вже було зафіксовано півтора десятка випадків коронавіруса.