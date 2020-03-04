Моєї відставки хоче один олігарх, який організовує заходи у НАБУ, парламенту і Кабміну, — Ситник про резонансні справи

Директор НАБУ Артем Ситник розповів, що його звільнення хоче певний олігарх, який не хоче завершення деяких розслідувань.

Про це заявив Ситник під час виступу у Верховній Раді

Він заявив: «Біля парламенту стоять фури стоять люди, які оплачуються олігархом, який зараз перебуває за кордоном, який викрав 1 млрд 200 млн гривень і замість того, щоб повернути ці гроші у бюджет, організовує заходи у НАБУ, у парламенту, уряду .

Всі ви знаєте, якийсь олігарх здійснює медійну підтримку всіх цих заходів. Олігарх організовує збір підписів в парламенті «.

Коли Ситник говорив про ці дії, його із залу намагалися перебивати деякі депутати. Директор НАБУ продовжив говорити про справи Приватбанку.

Він розповів, що зараз ці справи знаходяться на фінальній стадії і тільки відсутність експертиз відкладає на недалеке майбутнє прийняття рішень.

Далі Ситник розповів про справу Укрнафти. За його словами, зараз йде процедура узгодження підозр у цій справі, в тому числі щодо чиновників»