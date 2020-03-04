Який розстріляв Subaru в Харкові поліцейського відпустили з-під варти

Полтавський апеляційний суд змінив запобіжний захід патрульному поліцейському Андрію Бондарцю, який під час погоні в Харкові обстріляв автомобіль Subaru Forester і поранив пасажира.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою змінено на цілодобовий домашній арешт, повідомив агентству «Інтерфакс-Україна» тимчасово виконуючий обов’язки начальника прес-секретаря управління патрульної поліції в Харківській області Дмитро Гайдук.

«Сторона захисту просила змінити міру запобіжного заходу на особисте зобов’язання. Прокурор заперечував та просив залишити утримання під вартою. Суд задовольнив апеляційну скаргу захисту частково і призначив більш м’яку міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту», – зазначив Гайдук.