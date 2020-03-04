Милованов розповів, чому не пішов у новий Кабмін

Колишній міністр економічного розвитку і торгівлі Тимофій Милованов заявив, що йому пропонували посаду в новому Кабміні Дениса Шмигаля, однак він відмовився.

Чиновник міг стати главою Міністерства аграрної політики та продовольства України. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook 4 березня.

«Я і моя команда приходили з усталеним, жорстким баченням того, що повинен робити Мінекономіки, які зміни повинні відбуватися на ринках, і як досягти результатів, поставлених перед нами. Ми перезапустили держава вперше за багато років», – написав міністр Гончарука.

Він додав, що уряд вже початок зміни, серед яких ринок землі, зміни трудового законодавства, приватизація, зміна корумпованих керівників держпідприємств, створення екосистеми для залучення інвестицій і так далі.

«Тому зараз, коли загальне бачення підходів змінюється, я готовий піти в сторону і дати можливість оновленій команді реалізувати своє бачення (яке цілком можливо буде більш успішним)», – пояснив своє рішення Милованов.

Він висловив надію на те, що важливі реформи не будуть згорнуті. За словами колишнього міністра, він зробив все від нього залежне, щоб запустити три ринку, які дадуть країні можливість розвиватися».