Українка, якій відмовили в евакуації з Уханя із-за собаки, поскаржилася на Зеленського

Два тижні минуло з тих пір, як президент Володимир Зеленський особисто пообіцяв українці Анастасії Зінченко евакуювати її і цуценя Мішель з китайського Уханя. Однак досі про евакуацію нічого не чути, і вже тиждень дівчині ніхто не дзвонив.

Про це дівчина повідомила на своїй сторінці в Instagram.

«Зі мною ніхто не зв’язувався, мені ніхто не дзвонив вже тиждень, історія тільки стала гучною, але потім згасла. Ні про евакуацію нічого чути, ні про те, що нам робити далі. Україна знову дотягла з евакуацією до такого моменту, коли на ряду стоять вже нові проблеми», – обурилася Настя.

Крім того, дівчина розповіла, що Україна поставила заборону на ввезення тварин з КНР.

«Причиною є випадок в Гонконзі, коли у собаки виявили підозри на коронавірус. І чомусь тільки Україна поставила така заборона», – написала Зінченко.

Дівчина зазначила, що з продуктами харчування поки що проблем ніяких немає, однак вона все-таки відчуває нестачу питної води.

«Скільки триватиме карантин у Китаї, і як я потраплю додому. Варіанти є, але це все лише теорії. Це може тривати ще близько місяця (у кращому випадку). Вдома на карантині я і Міша з 20 січня … З продуктами харчування проблем зараз немає. Є проблема з питною водою, її я постараюся вирішити теж в найближчі дні, так як вона закінчилася, але охорона будинку не змогла мені допомогти в цьому і вийти теж не дозволила «, — повідомила Зінченко.

Настя обурена ситуацією, але поки не втрачає оптимізму.

«Я не винна в тому, що одна єдина з людей, яких евакуювали з Уханя, відмовилася летіти без своєї собаки, відмовилася його кинути і винесла цю проблему на загальний огляд. І навіть при такому ряді проблем я його не кину», – заявила Настя.