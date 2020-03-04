На Дніпропетровщині внаслідок ДТП на дорогу витекло 10 тонн олії

Сьогодні, 4 березня, на автошляху Н-08 «Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя» на Дніпропетровщині сталася ДТП, унаслідок якої на дорогу витекло близько 10 тонн олії.

Про це повідомляє прес-центр ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

Рятувальники встановили, що, попередньо, під час руху у вантажного автомобіля Renault Magnum (вантаж – 24 тони соняшникової олії в цистерні) лопнуло колесо, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся на бік. З цистерни на дорогу витекло близько 10 тонн олії. Частково перекрито рух транспорту у напрямку міста Запоріжжя.

Особовим складом здійснені заходи щодо запобігання розливу соняшникової олії, а саме накладено бандаж на місце витоку з цистерни.

Як зазначається, планується залучення іншого вантажного автомобіля для перекачування олії з автомобіля, що перекинувся, та подальшого підняття його на колеса.