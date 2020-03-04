У Миколаєві ВАЗ збив дівчину на переході

Вдень у середу, 4 березня, на перетині проспекту Центрального та вул. Лягіна у Миколаєві автомобіль ВАЗ-2106 «Жигулі» збив дівчину, яка переходила вулицю по пішохідному переходу.

Про це повідомляють Новости Н.

«Шістка» їхала по проспекту, з боку вул. Московської, в напрямку вул. Пушкінській в крайньому лівому ряду. На перехресті з вул. Лягіна автомобіль збив дівчину, яка переходила вулицю по пішохідному переходу з права наліво по ходу руху автомобіля.

В даний час потерпіла знаходиться в автомобілі «швидкої допомоги», де її оглядає лікар.

Водій «Жигулів» стверджує, що дівчина несподівано вийшла з-за автомобілів, що стояли в середньому і верхньому ряду.