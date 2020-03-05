Як чужі люди можуть прописуватися в квартирі без згоди господарів

Прописку в РФ скасували після розвалу СРСР — 1990-е роки. З того часу місцезнаходження росіян контролюється за допомогою інформації про реєстрацію за місцем тимчасового або постійного проживання. Якщо людина зареєстрована в квартирі, то це йому не дає права на житло. Він може лише користуватися даною площею.

Як свідчать закони РФ, у людини немає права на оформлення у квартирі реєстрації, не маючи згоди її власника, включаючи членів сім’ї, які там проживають. Але в законі існує ряд винятків.

Якщо приватизованим житлом не володіють ті, хто в ньому живе постійно, то у господаря є право, не повідомляючи поточним мешканцям, давати чи позбавляти реєстрації людей в його квартирі.

Така процедура неможлива з неприватизованою житлом. Як свідчить закон, діти реєструються в тому місці, де зареєстровані їхні батьки. У той час, коли неповнолітній ставиться на облік, не потрібно ніякої згоди власника.

Для оформлення будь реєстрації відводиться від 3 до 8 днів. Кожен громадянин РФ зобов’язаний бути зареєстрований в органах влади. Реєстрація дає можливість використання деяких адміністративних послуг. Постійна реєстрація потрібна, щоб отримувати допомогу, включаючи оформлення водійських прав та інших документів.

Якщо людина живе в квартирі без реєстрації, то його можуть оштрафувати. У російській столиці і Санкт-Петербурзі обсяг такого штрафу може дійти до 5 тис. руб. При цьому винятковими є випадки, якщо громадянин живе без реєстрації за конкретною адресою, маючи в тому ж місті постійну реєстрацію.

Кожен власник житла може бути оштрафований, якщо у нього живе людина без реєстрації. У звичайному місті сума штрафу становить від 2 тис. до 5 тис. руб. В столиці РФ або Санкт-Петербурзі штраф доходить до 7 тис.

Процедура реєстрації неможлива в будівлях, визначених під знесення. Якщо влади міста виносять постанову про знесення будинку, то в ньому зупиняється реєстраційний облік.