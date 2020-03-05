У Грозному фанати Зеніта роздяглися до пояса і ледь уникли розправи

Насправді абсолютно не хочеться писати про чергову неадекватну витівку на футболі в Грозному. Ця тема набридла всім і, на жаль, виходить, що це якийсь хрест РПЛ, який треба нести. І великої біди в криках в мікрофон немає, а от коли небезпека загрожує уболівальникам гостьових команд, футбольні чиновники просто зобов’язані зайнятися цією серйозною проблемою. Боюся, правда, все обмежиться дискваліфікацією на одну-дві гри. Причому, в Грозному є і другий стадіон, на якому “Ахмат” може спокійно відіграти належну кількість матчів.Але все-таки необхідно висловити кілька міркувань.

1. Футбол для вболівальників. Є правила писані, є неписані. В нормальній європейській країні голі по пояс фанати це нормально. Ну в голову не прийшло нікому образитися, крім жителів Грозного. Тому тут треба вибирати – грати в Чемпіонаті Росії з усіма традиціями або грати за місцевим звичаям з місцевими командами. Вболівальники “Зеніту” не покидали територію Росії і вели себе так, як завжди ведуть себе на території нашої з вами країни.

2. Мене вражає реакція, в тому числі тренера “Зеніту” Сергія Семака, який говорить, що традиції потрібно поважати і шанувати. Може і треба, але хто попередив про це вболівальників. Так і претензії до них були не у стюардів або клубів, а в нечисленних уболівальників “Ахмата”. Але бігти з кулаками змушувати шанувати традиції це, звичайно, девіація якась. З урахуванням того, що гості ніякої агресії не виявляли, настрій був мирний.

3. Молодці футболісти “Ахмата” Олег Іванов, Андрій Семенов і Євген Міст, які стали між протиборчими сторонами і не допустили страшного. Молодець гравець “Зеніту” Магомед Оздоєв, який підійшов до своїх, вони були з двох сторін, і погасив конфлікт.

4. Стадіон повинен бути дискваліфікований. І треба б ще раз обговорити питання того, чи можна взагалі в Грозному грати у футбол. Це серйозне питання, більш серйозний, ніж коронавірус, бо там якісь аномалії трапляються регулярно. І треба вирішити все з урахуванням інтересів уболівальників, у тому числі і гостьових команд.

Так, і я не сумніваюся, що на черговій нараді в РФС, на якому буде обговорюватися цей епізод, всі учасники будуть сидіти і дивитися в стіл. Ніяк інакше вести себе ці люди не вміють. Якщо буде якась реакція, то тільки з боку вболівальників, така солідарність буде важливою демонстрацією громадянської позиції.