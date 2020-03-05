Отримував у Ахметова 300 тисяч в місяць. Хто такий Денис Шмигаль — перший галичанин, який став прем’єр-міністром України

В Україні вже сьогодні з’явився новий прем’єр-міністр — Денис Шмигаль. Його кандидатуру запропонував президент Володимир Зеленський на вчорашньому засіданні фракції «Слуга народу». А сьогодні, 4 березня, її затвердила Верховна Рада.

Це перший галичанин-прем’єр в історії незалежної України.

З одного боку Шмигаль, як і Гончарук — особистість не надто відома. Що, мабуть, і зумовило підтримку президента, якому потрібен прем’єр-виконавець, а не політик.

З іншого боку, цей менеджер має більше управлінського досвіду, ніж виходець з грантової тусовки Гончарук. Працював він і в фінансовому, і в реальному секторі економіки: наприклад, керував электростанцей. Крім того, довгий час був чиновником у Львівській обласній адміністрації та заступником Львівської обласної податкової (правда, це може розглядатись як мінус — остання позиція вельми корупційна).

Правда, його бекграунд в енергетиці пов’язаний компанією Ріната Ахметова ДТЕК. Що дало привід говорити про входження «людей Ахметова» в Кабмін. Тим більше, що серед запропонованих Зеленським кандидатур (їх повний список тут) є ще кілька людей, пов’язаних з олігархом.

Одночасно Дениса Шмигаля називають креатурою голови Офісу президента Андрія Єрмака, а також тіньових кураторів західноукраїнських митниць — Іллі Павлюка і Сергієм Бадяком.

«Країна» розбиралася, що відомий без п’яти хвилин прем’єр і як він потрапив в політику.

Офіційна біографія Дениса Шмигаля

Денис Шмигаль народився у Львові у 1975 році. Закінчив «Львівську політехніку» за спеціальністю — менеджер машинобудування, інженер-економіст. Кандидат економічних наук.

Після вузу більше шести років пропрацював бухгалтером — від рядового до головного. У 2005 році — перша серйозна посада: головний фінансист і директор з економічного розвитку Львівського автобусного заводу.

Далі йдуть директорські посади в ряді приватних компаній, які в основному займалися управлінням нерухомістю.

У 2009 році Шмигаль починає йти по чиновницькій драбині. Він стає помічником львівського губернатора Миколи Кмітя, а потім — начальником головного управління економіки всієї ОДА. Де і працює до 2013 року.

Звільнився Шмигаль з ОДА тільки в 2014 році. Тобто він пропрацював і при ставлеників Ющенка, і при назначенцах Януковича на губернаторському посту.

Після відходу з обладміністрації ненадовго стає помічником депутата від «Удару» Романа Чернеги. Але потім знову у владу: стає заступник начальника обласного відділення Міндоходів. Тобто податкової, що вельми «жирно» за корупційними мірками.

Але і там затримується лише на рік. І йде в бізнес. Спочатку — віце-президентом заводу «Львівхолод», потім, у 2017 році — заступник генерального директора місцевої філії ахметовської ДТЕК. Там він працює два роки, ставши за підсумками директором Бурштинської ТЕС і займаючи керівні позиції в керуючої компанії.

У серпні 2019 року Зеленський призначає Шмигаля губернатором Івано-Франківської області. А в лютому 2020-го — міністром громад і територій замість Олени Бабак, а також віце-прем’єром.

Тобто трамплін на прем’єрство було закладено ще тоді.

Декларація чиновника

На сайті НАЗК поки є тільки декларция, яку Денис Шмигаль подавав, коли збирався стати івано-франківським губернатором.

На дружину Шмигаля Катерину записаний будинок у Львові на 216 квадратних метрів і на неї ж — дві земельні ділянки та нежитлові будівлі. Також у подружжя є земля в селі Хоросниця під Львовом.

Також на дружину записаний Land Rover 2016 року випуску. У самого майбутнього прем’єра автомобіля в декларації за 2018 рік немає. Але при цьому на нього записаний гараж.

Зарплата Дениса Шмигаля в ДТЕК сукупно за 2018 рік склала три з половиною мільйони гривень — тобто отримував він у Ахметова майже за 300 тисяч в місяць.

Сім’я Шмыгалей задекларувала 115 тисяч доларів готівки, при цьому в банку зберігали тільки 12 тисяч гривень.

У декаларации також вказані дві дочки майбутнього прем’єра — Анна-Софія.

Як Шмигаль виявився у владі

Як бачимо з трудової біографії, майбутній прем’єр досить аполітичний і працював при всіх владах, а при Януковичі навіть був зарахований до президентського кадрового резерву.

До речі, саме з-за цього у Шмигаля були проблеми у Львові з місцевими майданівців.

«Певний елемент публічності моя родина пережила ще в 2014 році. Тоді закінчився Майдан, а я почав працювати в фіскальної службі. Там було все: публічні люстрації, відео-ефіри, додому приходили журналісти», — рассказыаал він в інтерв’ю «Укрінформу».

Після Майдану він намагався увійти до Ради як самовисуванець, але і програв вибори, посівши останнє місце на своєму окрузі.

А в 2014 році Шмигаль претендував на пост глави Львівської області (і за нього активно «топив» ще один львів’янин в Кабміні Олег Немчинов).

Свою появу губрнатором в Івано-Франківську, а не у Львові Шмигаль пояснив тим, що на той час уже працював у ДТЕК саме в цьому регіоні, тому й був призначений туди.

Цікаво, що іншим кандидатом на пост начальника Львівщини був Максим Козицький — власник сонячних електростанцій на Львівщині і син бізнес-партнера дружини Шмигаля, Катерини, місцевого «нафтового» короля Зіновія Козицького, під яким знаходяться нафтогазові родовища у Львівській та Івано-Франківській областях.

Козицький львівським губернатором все-таки став, але не влітку, а цієї зими.

Так чи інакше, цікавий сам факт, що Шмигаль зав’язаний на впливові кола бізнесменів цього регіону. Причому не тільки на енергетиків, які простежуються не тільки по лінії Козицького, але і по лінії Ахметова.

Приписують Шмыгалю і зв’язок з митними «королями» — львів’янином Сергієм Бадяком на прізвисько «Дипломат» і чернівчанином Іллею Павлюком, іншому президента Зеленського. Цю інформацію публікували місцеві ЗМІ.

Правда, сам Шмигаль в інтерв’ю львівським ЗМІ говорив, що не знайомий з Павлюком. «Не знаю такої людини, і ніхто мені не представлявся як людина Павлюка. Мені це питання вже задавали, що десь було таке звинувачення, я відразу говорив: такої людини не знаю. І до цих пір нічого не змінилося — я з Павлюком так і не познайомився».

Але знайомство з Бадяком не заперечував. Казав, що знає його з 2013 року, як «засновника єдиного успішно-діючого приватного індустріально-логістичного парку в Городищі на Львівщині».

Що ж до зв’язків з Ахметовим, то Шмигаль казав, що особисто з ним не знайомий і бачив акціонера тільки по телевізору.

«Я з Рінатом Леонідовичем не знайомий особисто. У компанії ДТЕК і, зокрема в Бурштинську ТЕС, керівником якої я був два останні роки, я потрапив за відкритим конкурсом. Акціонер ДТЕК я бачив тільки по телевізору», — говорив чиновник в одному з інтерв’ю.

Що Шмигаль заявив перед прем’єрством

Перед голосуванням за свою кандидатуру Денис Шмигаль сказав коротку промову.

Заявив про програму «Велике будівництво», яка дозволить запустити економіку. Пообіцяв ініціювати дискусію «про місцеперебування України на економічній карті світу». Кілька разів повторив про децентралізацію, якою буде займатися.

«Потрібно посилити економічний блок. Ми чули про реформи податкової і митниці, але не побачили цього на надходженнях до бюджету», — сказав Шмигаль.

Також він заявив, що потрібна комплексна програма з противодействю коронавирусу. Перерахував і головні проблеми України — тарифи, енергетика, падіння виробництва.

Запропонував переглянути бюджет на 2020 рік. Збільшити пенсії і зменшити зарплати міністрів і членів спостережних рад. Сказав, що буде гасити борги шахтарям.

В цілому дуже неконкреная і нечітка мова. Надалі, на уточнюючі запитання депутатів конкретики теж не прозвучало. Шмигаль посилався на програму уряду, яка незабаром буде представлена.

Єдине, що прозвучало досить конкретно — це засудження надмірного зміцнення курсу гривні, яке погано позначилася на економічних показниках країни.

Судячи з перших словами прем’єра — це максимально обережна людина, яка або не хоче розкривати карти, або поки не знає плану своїх подальших дій.

Тобто поки Денис Шмигаль — ще більший «містер Ікс», що був на момент призначення Гончарук.

Як у Львові реагують на призначення земляка прем’єром

Ставлення до Шмыгалю на Галичині — суперечливе.

Одні раді, що уряд може очолити «своя людина», інші налаштовані скептично до призначення Шмигаля, почасти через його роботи в компанії Ахметова ДТЕК — короткий час він очолював Бурштинську ТЕС.

У розмові з «Країною» представники львівської еліти розділилися у своїх думках: одні відгукуються про нього як «порядну професіонала», інші вважають «кон’юнктурником і кар’єристом», який прилаштовувався при всіх владах — і за Ющенка, і за Януковича, і тепер при Зе. Політологи, до речі, називають пропонований новий Кабмін урядом технократів і професійних пристосуванців».

Від Шмигаля чекають також, що він перетягне у владу львівських друзів. Один з них — Олег Немчинов — вже став кандидатом у міністри Кабінету міністрів.

«Ставши міністром, Шмигаль вже забрав у Київ до себе в заступники Василя Лозинського, який був замом губернатора Львівщини (тоді — Маркіяна Мальського, одного Шмигаля). Тепер ось перетягнув Немчинова, з яким у 2000-х роках вони обидва крутилися у львівській осередку Української народної партії Юрія Костенка. Тоді він став депутатом УНП міськради Винник (містечко в межах Львова), намагався стати депутатом облради від УНП, але не пройшов, на відміну від Немчинова. Але з тих пір вони підтримують стосунки, Немчинов постійно його захищав в соцмережах», — говорить «Країні» один з львівських місцевих політиків, знайомий з Шмыгалем.

Немчинов дійсно «топив» за Шмигаля в соцмережах, публікував у себе його пости і відзначав в публікаціях, а одного разу написав, що той «мав мужність піти до того, як тебе «попросять» і не на «публіку». Шмигаль, який довгий час очолював економічний напрям у Львівській обладминстрации, сам подав заяву про звільнення при губернаторах часів Януковича — Михайла Цимбалюке та Олега Сало.

Втім, його роботу в ОДА багато вже забули і вперто вважають його «людиною Ахметова», з яким, за його словами, він сам особисто навіть не знайомий, і виправдовується, що топ-менеджером компанії ДТЕК став через відкритий конкурс. Але для багатьох львів’ян вже сам факт роботи на Ахметова — «компромат», і коли пішли чутки, що Шмигаль може стати губернатором, активісти навіть закликали його бойкотувати.

«Ось кортить Ахметову захопити Львів разом з Садовим, але думаю, що разом не допустимо ДТЕКовских менеджерів до керівництва областю», — розганяв по Facebook заклики місцевий активіст Іван Спринский.

Але навіть лояльні до Шмыгалю львів’яни в цілому не чекають від нього нічого проривного у разі призначення прем’єром.

«Мені здається, в цій ситуації його кандидатура дуже слабка», — вважає львівський політик, член «Батьківщини» Василь Ільків.

«Були вже львів’яни у владі — не дуже успішним було їх «душу й тіло ми положим», — скептично налаштований Юрій Губенив.

«Так, у Львова вже були Семерак, Гриневич, Кубів та Омелян у виконавчій владі. Тепер буде і у Ахметова свій прем’єр», — іронізує Василь Чорний, близьке до порохоботам.

«Що, Богдана було мало? Він теж львів’янин, і що з того?», — додає відомий медик і колишній депутат львівської міськради Зіновій Гузар.

«Були наші львів’яни за Ющенка, Юлі, Порошенко, а тепер при Зе, а що в підсумку? Вистачає нашого міністра охорони здоров’я Скалецьке, яка теж львів’янка, юрист, але не медик, яка здуру не організовує профілактики інфекційної захворюваності населення, безпеки країни від загрози коронавіруса, не налагоджує виробництво і закупівлю достатньої кількості засобів захисту органів дихання, тест-систем для діагностики, не готує лікувальні установи для належного утримання таких інфекційних хворих, а пішла сидіти з контактними людьми з Китаю без засобів захисту, оскільки вона не боїться вірусу, від якого люди деколи втрачають здоров’я і життя. «Маємо те, що Маємо» — свої місцеві керівники, львовянне, при всіх президентах і урядах. Тільки чомусь все гірше за рівнем життя та доступності послуг», — вважає львівський активіст Олександр Ємельянов.

Отримував у Ахметова 300 тисяч в місяць. Хто такий Денис Шмигаль — перший галичанин, який став прем’єр-міністром України оновлено: 5 березня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0