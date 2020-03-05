Офіс Генпрокурора направив до суду обвинувальні акти у відношенні службовців «Правекс-Банку», які підозрюються в оформленні рахунків на чотирьох чоловік, після чого від їх імені були підроблені документи на переказ коштів на суму понад 21 млн грн. Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

Два службові особи банку підозрюються у підробці офіційних документів, внесення до них завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 200 КК України (в редакції закону від 05.04.2001)).

Досудове розслідування проводилося слідчими Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України.

Раніше SKELET-info повідомляв, що найбільший банк Італії Intesa Sanpaolo, якому в Україні належить «Правекс-Банк», зробив пропозицію про купівлю UBI bankа, п’ятого за величиною в країні.

Також повідомлялося, що екс-мера Києва Леоніда Черновецького, якому належав «Правекс-Банк», і його сина Степана Генеральна прокуратура України викликає на допит.

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А прокуратура столиці домоглася в суді повернення в держвласність ділянки землі по вул. Миколи Грінченка у Солом’янському районі Києва вартістю 170 млн грн, яка була передана приватній компанії в часи, коли мером Києва був Леонід Черновецький

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SKELET-info

До суду подано звинувачення проти менеджерів «Правекс-Банку» за привласнення мільйонів вкладників оновлено: 5 березня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0