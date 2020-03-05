У Дніпрі у дворі будинків знайшли повішеного чоловіка

Труп чоловіка виявили я у дворі одного з будинків по вулиці Козака Мамая в Дніпрі.

За попередніми даними, він повісився на мотузці на трубі недалеко від дитячого майданчика. Тіло знайшов мешканець будинку вранці близько 05:20. Також він повідомив, що раніше померлого не бачив. Чоловік викликав поліцію. На вигляд покійному від 30 до 40 років.

Поліцейські знайшли при ньому документи. На місце викликали судово-медичних експертів та слідчо-оперативну групу. Зазначимо, ні пояснювальної записки, ні слідів насильства на тілі не виявлено. На даний момент правоохоронці встановлюють усі причини та обставини події.