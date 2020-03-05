Рябошапка спростував зв’язок своєї можливої відставки з справами проти Порошенка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка спростував інформацію про те, що в Офісі президента від нього вимагали підписати підозри в рамках трьох кримінальних справ, відкритих проти екс-президента Петра Порошенка.

Про це Рябошапка сказав, відповідаючи на питання співголови фракції «Європейська солідарність» Артура Герасимова на засіданні парламенту.

Також нардеп попросив генпрокурора прокоментувати заяву голови партії «Слуга народу» Давида Арахамии про те, що відмова Рябошапки підписати підозри Порошенко став «останньою краплею» для його усунення.

«Ніхто і ніколи не давав мені жодних вказівок — підписувати чи не підписувати підозри. Що стосується слів Арахамии, то нехай Арахамія сам коментує свої слова», — заявив Рябошапка.