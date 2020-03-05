Вся в папу: дочь Ким Кардашян и Канье Уэста зачитала рэп (видео)

Вероятно, 6-летняя Норт унаследовала от родителей не только любовь к миру шоу-бизнеса и моды, но и увлечение музыкой.

Всего в 6 лет дочь Ким Кардашян и Канье Уэста можно с легкостью назвать звездой. Маленькая Норт часто позирует со знаменитой мамочкой для ее блога, а на днях девочка дебютировала на фэшн-показе.

Как и Канье Уэст, она умеет читать рэп, что охотно продемонстрировала на Неделе моды в Париже. Девочка стала звездой показа коллекции семейного бренда Yeezy, где исполнила особый трек.

Интересно, что внимание публики совсем не пугало дочь Ким Кардашян. Норт читала рэп, когда мимо нее ходили модели, демонстрируя новинки бренда Канье Уэста. Зал встретил девочку бешеными овациями, однако наибольшую гордость за нее чувствовали звездные родители.

Я так горжусь моей Норт! Ее первое выступление тронуло меня до слез. Это была импровизация, – написала Ким Кардашян в сети.

Оказалось, что детский трек Норт позаимствовала у 5-летней звезды Zaza the Creator. Девочка зачитала рэп о новой обуви, своей одежде и прогулках по городу. Старшая дочь Ким Кардашян охотно пританцовывала в такт, чем поразила всех зрителей.

: telegraf.com.ua