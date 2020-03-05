У «ДНР» зупинилися тисячі платіжних терміналів: стали відомі причини

На окупованій території Донецької області місцеві жителі заявили про масову зупинку роботи терміналів самообслуговування.

Протягом тижня люди не можуть поповнити рахунок, доводиться або переплачувати, або їхати в інший район, щоб оплатити необхідні послуги. Про це блогер Макс Баринов пише для OBOZREVATEL.

За словами фахівців, мова йде про тисячі терміналів у «ДНР». Причина в тому, що компанія «Зростання», якій належать платіжні термінали, позбавлена ліцензії.

Однак у «Зростанні» заявили, що робота терміналу залежить від банку. Саме він повинен надати нормативну базу, щоб фінансова компанія могла надати ліцензію.

«Починаючи з 5 лютого ведуться постійні переговори щодо відновлення роботи терміналів, однак «Центральний республіканський банк ДНР» не продовжує ліцензію і не дає компанії ніяких офіційних відповідей», – повідомила головний бухгалтер «Зростання».

Баринов зазначив, що без ліцензії діяльність компанії потрапляє під кримінальну справу і одну з «статей» в «ДНР».