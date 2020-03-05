У військовій частині під Мурманськом стався вибух: 5 постраждалих

У військовій частині під Печенгой Мурманської області Росії 4 березня стався вибух.

При інциденті, попередньо, постраждали до п’яти військовослужбовців, передає портал «Severomorsk.Life«. Міноборони жодних офіційних коментарів поки не дає.

Агентство «СеверПост» підтвердило з посиланням на свої джерела, що в селище вертольотом відправили лікарів з окружного госпіталю.

Печенга – селище поблизу російсько-норвезького кордону. У ньому дислокується 200-а окрема мотострілецька бригада Північного Флоту РФ.