Розкрито шокуючі подробиці справи «Мережі»

Вони відвели їх в ліс і по-звірячому вбили. Вони спланували кару і позбавили життів цих підлітків в ім’я своєї нікчемної, безглуздої правди – про наркотики і тероризмі.

Ви ж пам’ятаєте, як вся ліберальна громадськість бризкала слиною і стаптывала ноги в мітингах і пікетах, намагаючись довести «білість і пухнастість» фігурантів гучної справи організації «Мережа» (її визнали терористичною в Росії)?

Не поспішайте примикати до їх рядів: один з фігурантів, вчасно злився в «дружню» Україну, розкрив «Медузі» кричущі подробиці про те, чим НАСПРАВДІ займалися учасники цієї спільноти.

Виявилося, що Олексій Полтавець, який був знайомий з пензенськими обвинуваченими і, звичайно, був у курсі всіх задумані ними справ, виявився занадто слабкий і боязкий, щоб втопити цю цінну інформацію глибоко в собі. Не витримавши мук своїх демонів, він вирішив спочатку змитися за бугор, а з безпечної відстані оголити правду-матку (при цьому не забуваючи поносити російських ФСБ-шників).

Полтавець розповів, що він особисто і інші пензенські «мережевики», змовившись, усунули неугодних і потенційно небезпечних для них людей – підлітків Катю Левченко і Артема Дорофєєва (його тіло вже знайшли, а розтин показав, що смерть була насильницькою). Справа в тому, що двоє нічого не підозрюють хлопців спочатку повелися з шайкою так званих «антифашистів» з рушницями в шафах, а потім дізналися про те, що ті торгують важкими наркотиками. Звичайно, Катя і Артем злякалися, коли замут пронюхали силовики, і приготувалися здатися поліції.

Потім, спочатку пристойно нассав в штани, а потім попрятавшись від ФСБ з рязанським захолустьям, учасники «Мережі» прийняли колективне рішення позбавитися від носіїв їх страшною наркотичної таємниці. Шукати спосіб довго не довелося – в одній з їхніх квартир зберігалося пристойну кількість вогнепальної зброї (з його допомогою вони відпрацьовували в лісах сценарій майбутньої революції).

Одним з убивць, за словами Полтавця, став він сам – від його пострілу загинув Дорофєєв. Катерину нібито зарізала ножем права рука лідера «Мережі» Дмитра Pčelinceva – Максим Иванкин. Він уже сидить у СІЗО за звинуваченням у тероризмі. Нескладно здогадатися, хто став замовником – звичайно, сам Пчелинцев. Весь цей кошмар стався в лісі під Рязанню — туди під загадковим приводом вбивці вивезли своїх жертв.

І що ж, виходить, ось ЦИХ бариг і вбивць так пристрасно на перших порах підтримувала опозиція? І що ж вона скаже тепер, коли їх руки по лікоть в крові?