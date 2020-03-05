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Україна ставити Ірану дедлайн на вивчення «чорних ящиків» збитого літака МАУ, — МЗС

05.03.2020

Міністерство закордонних справ і Рада національної безпеки та оборони України активно працюють над тим, щоб Іран надав доступ до «чорних скриньок» збитого літака компанії «Міжнародні авіалінії України».

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час зустрічі з міністром закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем в Києві, — повідомляє Громадське.

«На нашу думку, ми можемо говорити десь про місяці, коли дається право цієї нації спробувати отримати інформацію, поділитися з групами розслідувань. На сьогодні вже минуло більше місяця, ми вважаємо, що у нас є достатня підстав говорити про те, що Іран не має достатніх технічних і людських та інших можливостей для того, щоб отримати необхідну для нас інформацію», — сказавши Пристайко.

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