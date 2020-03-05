У дружини першого зараженого коронавірусом українця не знайшли ознак захворювання

У дружини інфікованого коронавірусом COVID-19 жителя Чернівців задовільний стан здоров’я, ознак захворювання у неї немає.

Про це повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

“Житель Чернівців, у якого виявили коронавірус, почуває себе краще. Дружина хворого знаходиться в ізоляції, її стан також задовільний, ознак захворювання немає”, – йдеться в повідомленні ОДА.

В ОДА додали, що новина про зараження жителя Чернівців у Рівному коронавірусом – фейк.

Крім цього, в інфекційне відділення обласної клінічної лікарні були госпіталізовані ще четверо буковинців з ознаками інфекційного захворювання.

“Зразки аналізів відправили у вірусологічну лабораторію Центру громадського здоров’я для тестування на наявність Covid-19”, – йдеться в повідомленні.