Оля Полякова растрогала подписчиков нежным позравлением дочери

Певица не просто поздравила дочь Машу с днем рождения, а и опубликовала архивные фото.

Популярная украинская исполнительница поздравила свою дочь Машу Полякову с 15-летием.

Ольга опубликовала на своей странице Instagram нежное обращение и поделилась с подписчиками редкими фото.

“Детка! Вот тебе и 15! Какое счастье, что ты у меня тааакая получилась! Веселая, светлая, просто солнце! Ты так на меня похожа, и вместе с тем ,совсем другая, на много лучше, добрее, светлее, рассудительнее, красивее!Пусть все эти прекрасные качества , помогут тебе в жизни, будь счастлива и здорова моя прекрасная ,умная и смелая девочка. Люблю тебя Маруся, Мышка, Манюня, Мышильда, Машенька!” – написала певица под снимками.

Фанаты Оли Поляковой активно присоеденились к поздравлениям и отметили, что Маша очень похожа на маму.

Напомним, именинница ведет свой блог в Instagram и занимается моделингом. Оно и не странно, ведь фигурой и длиной ног девочка вся в маму.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 2 Мар 2020 в 3:05 PST

: showdream.org