У Хорватії через коронавірус скасували приїзд на оздоровлення 35 українських ветеранів, які захищали Україну на Донбасі.

Про це у своєму Twitter заявив посол України в Хорватії Василь Кирилич.

«Коронавірус перешкодив оздоровленню групи захисників України в Хорватії – запланований на 7 березня приїзд 35 ветеранів скасовано, альо можливість не втрачено. Хорватські друзі України залишили в активі таку нагоду», – написав він.

Коронавірус перешкодив оздоровленню групи захисників України в Хорватії — запланований на 7 березня приїзд 35 ветеранів скасовано, альо можливість не втрачено. Хорватські друзі України залишили в активі таку нагоду. pic.twitter.com/iqITo0UOQB

— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) March 4, 2020