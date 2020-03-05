Коронавірусом заразилися вже більше ста тисяч чоловік, 52 тисячі одужали

Поширення смертельно небезпечного коронавіруса Covid-19 поки не вдається зупинити.

Станом на 00:00 годин за китайським часом середовища 5 березня, число хворих новою формою пневмонії склало 104 165 осіб, померло вже 3 275 осіб. Про це повідомляє Державне агентство КНР з питань охорони здоров’я, як передає центральне ТБ Китаю.

“Останні дані по Китаю: 80 565 підтверджених випадків зараження і 3 015 смертей (у тому числі два випадки в Гонконзі і один на Тайвані); 52 109 осіб одужали. За межами Китаю відзначено не менше 13 600 підтверджених випадків зараження і 260 летальних випадків. Це число може зрости після додаткової перевірки”, – запевняють чиновники від медицини.