Повінь – зміна системи

Menu
Close

На ремонт Кабміну витратять 21 млн грн

05.03.2020

Департамент Секретаріату Кабміну планує ремонт (реставрацію) свого комутаційного приміщення центру обробки даних, з переобладнанням його інженерної інфраструктури. Про це повідомляє сайт dubinsky.pro, з посиланням на офіційний сайт держзакупівель.

Уточнюється, що мова йде про будинок уряду по вул. Михайла Грушевського, 12/2.

Очікувана вартість, яка буде виділена з бюджету, становить 21 млн гривень. В даний момент відбувається протокол розкриття тендерних пропозицій.

Всього було три учасника:

ТОВ «КОМПАС ІНЖЕНІРИНГ» з остаточним ціновою пропозицією 20,8 млн гривень;
ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» з остаточним ціновою пропозицією 20,9 млн гривень;
ЗАТ «АМ Інтегратор Груп» з остаточним ціновою пропозицією 20,95 млн гривень
Ремонт планують проводити протягом усього 2020 року.

В тему: Фірма з оточення нардепа Лабазюка відремонтує дороги за 176 мільйонів

SKELET-info

На ремонт Кабміну витратять 21 млн грн оновлено: 5 березня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0

Читайте також:   Михайло Чужмир та інші. Корупційний багаж (екс)голови Конституційного суду
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *