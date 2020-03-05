Департамент Секретаріату Кабміну планує ремонт (реставрацію) свого комутаційного приміщення центру обробки даних, з переобладнанням його інженерної інфраструктури. Про це повідомляє сайт dubinsky.pro, з посиланням на офіційний сайт держзакупівель.

Уточнюється, що мова йде про будинок уряду по вул. Михайла Грушевського, 12/2.

Очікувана вартість, яка буде виділена з бюджету, становить 21 млн гривень. В даний момент відбувається протокол розкриття тендерних пропозицій.

Всього було три учасника:

ТОВ «КОМПАС ІНЖЕНІРИНГ» з остаточним ціновою пропозицією 20,8 млн гривень;

ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» з остаточним ціновою пропозицією 20,9 млн гривень;

ЗАТ «АМ Інтегратор Груп» з остаточним ціновою пропозицією 20,95 млн гривень

Ремонт планують проводити протягом усього 2020 року.

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На ремонт Кабміну витратять 21 млн грн оновлено: 5 березня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0