Рекомендации от онколога по снижению риска развития рака печени

Онкологические заболевания, как известно, являются бичом нашего времени. Среди них не последнее место занимает рак печени, который поражает немалое количество людей. Между тем, как сообщает сетевое издание «Актуальные новости», если следовать некоторым рекомендациям, то можно снизить риск развития этой болезни.

Так, одной из таких крайне важных рекомендаций является следование здоровому образу жизни. Здесь нужно отказаться или хотя бы свести к минимуму употребление алкогольных напитков. Такая необходимость обусловлена тем, что алкоголь разрушительно действует на клетки печени, что в итоге приводит к различным осложнениям, среди которых, например, можно назвать цирроз.

В режим правильного питания обязательно должно входить употребление большого количества овощей и фруктов при максимальном сокращении жареных и жирных блюд. Также негативное действие оказывает сахар и обработанные продукты, поэтому их употребление тоже следует уменьшить.

Еще одной ключевой рекомендацией является обеспечение нормальной физической активности. В данном случае для достижения защитного эффекта будет достаточно 30-минутных упражнений, но на ежедневной основе.

Также следует отметить, что недавно учеными из Женевского университета был найден белок, с помощью которого происходит прогрессирование так называемой «жирной печени» в сторону онкологии. Поэтому те люди, которые подвержены этому заболеванию, для предотвращения развития рака должны следовать вышеперечисленным рекомендациям.

: Новости Ю