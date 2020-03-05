Юристи Кропачева намагаються замінити суддю по справі про приватизацію «Центренерго»

Після того, як прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо судді Госпсуду Києва Ірини Борисенко за фактом постановлення завідомо неправосудного рішення у відношенні ПАТ «Центренерго», представники ТОВ «Укрдонинвест» Віталія Кропачева заявили відвід, стверджуючи, що таким чином правоохоронці «тиснуть» на Борисенко.

Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів визначення Госпсуду Києва.

Варто відзначити, що Карпачов через «Укрдонинвест» намагається впливати на процес приватизації «Центренерго». Грошей для участі в аукціоні у нього немає, але судові розгляди допомагають затягнути процес. Ще одним козирем Кропачева в боротьбі за «Центренерго» став знаходиться за фактом у нього в заручниках колектив шахти «Краснолиманська», вугільні пласти якої 2032 року належать Кропачеву.

Що стосується суду, то там Карпачов нібито домагається проведення аукціону з продажу «Центренерго» з обов’язковим включенням до складу учасників аукціону ТОВ «Укрдонинвест». Карпачов судиться з ФДМУ з 2018 року, в кінці 2019 року в процес в якості третьої сторони вступило і ПАТ «Центренерго»

За допомогою судового процесу Кропачеву поки вдається затягувати приватизацію — в рамках забезпечення ска суддя Ірина Борисенко заборонила Фонду держмайна виставляти «Центренерго» на приватизацію до завершення судового процесу, який може тривати роками. Втім, буквально через кілька днів ФДМУ через все той же Господарський суд Києва домігся розблокування приватизації, скасувавши накладений Борисенко в качеситве забезпечення позову арешт

Більш того, у той же день прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження щодо судді Борисенко за фактом постановлення завідомо неправосудного рішення. Юристи Кропачева вважають це тиском на суддю.

Позивач зазначив, що ініціювання досудового розслідування за фактом постановлення завідомо неправосудного рішення щодо судді, яка розглядає справу, є відкритим тиском на суд і втручанням у процес судочинства у справі.З визначення Госпсуду Києва

У Кропачева заявили в ході засідання, що, з урахуванням кримінального провадження, Борисенко може не вистачити мужності дотримуватися обраної позиції і далі блокувати приватизацію «Центренерго». Втім, суд з цими доводами не погодився, і суперечка між ФДМУ і ТОВ «Укрдонинвест» продовжить розглядати Ірина Борисенко.