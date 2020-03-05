Палеонтологи обнаружили новый вид тираннозавра

Хищники обитали на территории Северной Америки почти 80 млн лет назад.

Ученых из Королевского Тирреловского палеонтологического музея в Канаде обнаружили останки неизвестного вида тираннозавра – Thanatotheristes degrootorum («Жнец смерти»).

Свое имя Thanatotheristes degrootorum получил от Танатоса (согласно греческой мифологии, он олицетворял смерть) и theristes («жнец»). Фрагменты черепа древнего хищника в горах провинции Альберта обнаружил фермер Джон Де Грут.

Проведя анализ останков, ученые пришли к выводу, что речь идет о новом виде динозавров. Отличительной чертой «Жнеца смерти» являются вертикальные линии на верхней челюсти. Эти хищники обитали на территории Северной Америки почти 80 млн лет назад. Ученые отмечают, что это первая подобная находка в Канаде за 50 лет. Последний раз палеонтологи обнаружили плотоядного дасплетозавра в 1970 году.

Нынешнее открытие ученых заполнило пробел в эволюции этих древних животных. Thanatotheristes degrootorum относится к группе двуногих хищников, в которую входит и знаменитый тираннозавр Рекс. Последний жил на континенте несколько миллионов лет спустя.

Одновременно со «Жнецом смерти» на территории современной провинции Альберта обитали Ксеноцератопс и метровый Колепиоцефал.

Число видов тираннозавров, населявших центральную часть Канады, возросло до пяти.

: lenta.ua