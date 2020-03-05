Надя Дорофеева поделилась пикантным фото

Красотка Надя Дорофеева не устает эпатировать подписчиков откровенными фото. В коротких шортах, «голых» платьях, купальниках и даже без них — звезда точно знает, чем порадовать фанатов.

Так, сегодня Надя Дорофеева снова опубликовала пикантный снимок, на этот раз похваставшись упругими ягодицами.

На фото звезда позирует со спины в откровенном купальнике, чувственно обнажающем часть груди и подчеркивающем попу. А заодно демонстрирует новое сексуальное тату — изображение молнии на ребрах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 1 Мар 2020 в 1:09 PST

: showdream.org