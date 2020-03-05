Іноземка втекла з секс-рабства в Москві

Громадянка Узбекистану втекла з сексуального рабства в Москві. Про це у четвер, 5 березня, повідомляє RT.

За даними каналу, в Москву 18-річна іноземка приїхала до початку 2019 року на запрошення подруги, запропонувала їй роботу продавця. Однак замість роботи її примусили займатися проституцією. Дівчину привезли в квартиру і кілька місяців змушували надавати інтимні послуги за гроші.

Їй вдалося втекти через два місяці, але її повернули назад. Вона розповіла, що після того, що сталося, її почали бити інші дівчата і погрожувати вбивством її сім’ї. Крім того, потерпілу змусили продовжити надавати інтимні послуги, але вже безкоштовно.

Дівчині вдалося втекти вдруге. Вона написала заяву в поліцію. Співробітники правоохоронних органів почали проводити перевірку. У квартирі, де, ймовірно утримували постраждалу, поліцейські виявили ще двох громадянок Узбекистану 1990 та 2000 року народження.

У травні 2019 року повідомлялося, що безробітний уродженець Тамбовської області, раніше судимий за крадіжку, спробував продати двох московських восьмиклассниц в сексуальне рабство.