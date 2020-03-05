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Полковник ДСНС придбав BMW за гривню

05.03.2020

Полковник ДСНС Володимир Милаєнко, обіймає посаду начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління державної служби України з питань надзвичайних ситуацій у Запорізькій області, придбав BMW X5 2019 випуску вартістю в одну гривню.

Про це написано в декларації Милаєнко, повідомляє Forpost

Відзначається, що автомобилм подарувала мати рятувальника. У графі «вартість за останньою грошовій оцінці» зазначено «1».

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