Полковник ДСНС придбав BMW за гривню

Полковник ДСНС Володимир Милаєнко, обіймає посаду начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління державної служби України з питань надзвичайних ситуацій у Запорізькій області, придбав BMW X5 2019 випуску вартістю в одну гривню.
Про це написано в декларації Милаєнко, повідомляє Forpost
Відзначається, що автомобилм подарувала мати рятувальника. У графі «вартість за останньою грошовій оцінці» зазначено «1».
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