Полковник ДСНС придбав BMW за гривню

Полковник ДСНС Володимир Милаєнко, обіймає посаду начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління державної служби України з питань надзвичайних ситуацій у Запорізькій області, придбав BMW X5 2019 випуску вартістю в одну гривню.

Про це написано в декларації Милаєнко, повідомляє Forpost

Відзначається, що автомобилм подарувала мати рятувальника. У графі «вартість за останньою грошовій оцінці» зазначено «1».